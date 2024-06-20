Иваничкина Фекла Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1891
Дата смерти29.11.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваничкин Николай Кузьмич
Отец ребёнка: Иваничкин Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
20.05.1926
Дочь: Иваничкина Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Иваничкин Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Иваничкин Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Иваничкин Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
21.10.1929
Дочь: Скобелева Матрона Кузьминична
Отец ребёнка: Иваничкин Кузьма Николаевич
Смерть
29.11.1955