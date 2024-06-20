Иваничкина Фекла Тихоновна 02.03.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иваничкина Фекла Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1891

Дата смерти

29.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваничкин Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Иваничкин Кузьма Николаевич

Рождение ребёнка
20.05.1926

Дочь: Иваничкина Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Иваничкин Кузьма Николаевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Иваничкин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Иваничкин Кузьма Николаевич

Рождение ребёнка
21.10.1929

Дочь: Скобелева Матрона Кузьминична

Отец ребёнка: Иваничкин Кузьма Николаевич

Смерть
29.11.1955

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