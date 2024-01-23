Леденцова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденцова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1896

Дата смерти

22.06.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Леденцов Виктор Константинович

Отец ребёнка: Леденцов Константин Варсонофьевич

Рождение ребёнка
19.09.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леденцов Константин Варсонофьевич

Рождение ребёнка
02.09.1931

Сын: Леденцов Александр Константинович

Отец ребёнка: Леденцов Константин Варсонофьевич

Смерть
22.06.1979

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