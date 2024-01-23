Леденцова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1896
Дата смерти22.06.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Леденцов Виктор Константинович
Отец ребёнка: Леденцов Константин Варсонофьевич
Рождение ребёнка
19.09.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леденцов Константин Варсонофьевич
Рождение ребёнка
02.09.1931
Сын: Леденцов Александр Константинович
Отец ребёнка: Леденцов Константин Варсонофьевич
Смерть
22.06.1979