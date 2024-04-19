Юрманова Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.2016
Дочь: Аксенова Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Аксенов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
21.03.2016
Дочь: Аксенова Ульяна Сергеевна
Отец ребёнка: Аксенов Сергей Алексеевич
Смерть
Неизвестно