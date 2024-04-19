Юрманова Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрманова Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрманов Владимир Иванович

Мать: Микечур Татьяна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
21.03.2016

Дочь: Аксенова Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Аксенов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
21.03.2016

Дочь: Аксенова Ульяна Сергеевна

Отец ребёнка: Аксенов Сергей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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