Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Варвара Васильевна
Военная служба
С 1941 по 1945
Участвовала в Великой Отечественной войне. Была снайпером.
Рождение ребёнка
После 1945
Отец ребёнка: Александр
Работа или профессия
После 1945
Работала проводником на железной дороге
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Военная служба
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно