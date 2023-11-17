Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

До 1901 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Варвара Васильевна

Военная служба
С 1941 по 1945
Участвовала в Великой Отечественной войне. Была снайпером.
Рождение ребёнка
После 1945

Сын: Неизвестно Александрович

Отец ребёнка: Александр

Днепр, Дніпропетровська область
Работа или профессия
После 1945
Днепр, Дніпропетровська область
Работала проводником на железной дороге
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Военная служба
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно
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