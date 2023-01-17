Матюкова (Трофимова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюкова (Трофимова) Екатерина

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Место рождения

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

28.11.1908

Дата смерти

28.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1908

Отец: Трофимов Василий

Мать: Трофимова Анастасия

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
10.02.1924

Муж: Матюков Филипп

Богданово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Матюков Василий

Отец ребёнка: Матюков Филипп

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.08.1927

Дочь: Гапонова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Матюков Филипп

Рождение ребёнка
1931

Сын: Матюков Иван

Отец ребёнка: Матюков Филипп

год из похоз книг
Рождение ребёнка
14.05.1933

Сын: Матюков Николай

Отец ребёнка: Матюков Филипп

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Место жительства
Неизвестно
Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Смерть
28.10.1985
Борисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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