Матюкова (Трофимова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения28.11.1908
Дата смерти28.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1908
Отец: Трофимов Василий
Мать: Трофимова Анастасия
Бракосочетание
10.02.1924
Муж: Матюков Филипп
Богданово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Матюков Василий
Отец ребёнка: Матюков Филипп
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.08.1927
Дочь: Гапонова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Матюков Филипп
Рождение ребёнка
1931
Сын: Матюков Иван
Отец ребёнка: Матюков Филипп
год из похоз книг
Рождение ребёнка
14.05.1933
Сын: Матюков Николай
Отец ребёнка: Матюков Филипп
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.10.1985
Борисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область