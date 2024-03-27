Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Мустафин) Перкиджан
(Мустафин) Перкиджан
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Дата смерти
1960
Пол
Женский
Отец
Мустафин Абдулла
Мать
Мустафина (Бадиатуллина) Нафися
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Мустафин Абдулла
Мать:
Мустафина Нафися
Смерть
1960
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия