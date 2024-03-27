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(Мустафин) Перкиджан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Мустафин Абдулла

Мать: Мустафина Нафися

Смерть
1960
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