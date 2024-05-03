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Домна Никитина

Место рождения

Стариково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Стариково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Матвеев

Марюхино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Степан Васильев

Отец ребёнка: Василий Матвеев

Марюхино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Матвеев

Марюхино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Матвеев

Марюхино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Василий Матвеев

Марюхино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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