Домна Никитина
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Рождение ребёнка
1769
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий Матвеев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Степан Васильев
Отец ребёнка: Василий Матвеев
Рождение ребёнка
1782
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Матвеев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Матвеев
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Матвеев
Смерть
Неизвестно