Идрисов Ахметжан
Место рожденияд. Антяровка, Алатырский уезд Нижегородской губернии
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ахметжанова) Зухра
Мать ребёнка: Ахметжанова Фаридя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахметжанова Фаридя
Рождение ребёнка
26.07.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахметжанова Фаридя
Смерть
Неизвестно