Идрисов Ахметжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идрисов Ахметжан

Место рождения

д. Антяровка, Алатырский уезд Нижегородской губернии

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Идрисов Хайретдин

Мать: Магсума 2 Жена Дочь Гаязетдина Мухаметзакирова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ахметжанова) Зухра

Мать ребёнка: Ахметжанова Фаридя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметжанова Фаридя

Рождение ребёнка
26.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметжанова Фаридя

Смерть
Неизвестно

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