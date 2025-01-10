Шибанихин Евгений
мужской, родился 23.12.1948
умер 17.10.1993
ОтецШибанихин Алексей14.03.1921 г.р.
МатьШибанихина (Вожеватова) Валентина10.11.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.10.1993