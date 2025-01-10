Шибанихин Евгений 23.12.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шибанихин Евгений

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 23.12.1948

умер 17.10.1993

Отец
Шибанихин Алексей14.03.1921 г.р.
Мать
Шибанихина (Вожеватова) Валентина10.11.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1948

Отец: Шибанихин Алексей

Мать: Шибанихина (Вожеватова) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.10.1993

Причина смерти: Кровоизлияние в сердце

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