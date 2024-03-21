Афанасович (Коршунова) Ирина
Место рожденияРоссия г.Курган
Дата рождения29.11.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1976
Муж: Афанасович Валерий
Рождение ребёнка
03.01.1976
Сын: Афанасович Александр
Отец ребёнка: Афанасович Валерий
Рождение ребёнка
09.02.1986
Сын: Афанасович Евгений
Отец ребёнка: Афанасович Валерий
Развод
07.03.2000
Муж: Афанасович Валерий