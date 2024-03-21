Афанасович (Коршунова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасович (Коршунова) Ирина

Афанасович (Коршунова) Ирина

Место рождения

Россия г.Курган

Дата рождения

29.11.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1976

Муж: Афанасович Валерий

Рождение ребёнка
03.01.1976

Сын: Афанасович Александр

Отец ребёнка: Афанасович Валерий

Рождение ребёнка
09.02.1986

Сын: Афанасович Евгений

Отец ребёнка: Афанасович Валерий

Развод
07.03.2000

Муж: Афанасович Валерий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.