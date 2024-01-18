Рамазанов Исакъ Рамазанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рамазан Раджабович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Зулкаид Исакович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазанов Исмаил Исакович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамазанова Сахират Исаковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамазанова Салихат Исаковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамазанова Залимат Исаковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамазанова Зулейхат Исаковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамазанова Батай Исаковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1928
Сын: Рамазанов Рамазан Исакович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно