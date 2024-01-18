Рамазанов Исакъ Рамазанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанов Исакъ Рамазанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рамазан Раджабович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов Зулкаид Исакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов Исмаил Исакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамазанова Сахират Исаковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамазанова Салихат Исаковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамазанова Залимат Исаковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамазанова Зулейхат Исаковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамазанова Батай Исаковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1928

Сын: Рамазанов Рамазан Исакович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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