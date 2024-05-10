Шестакова (Макарычева) Вера Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шестакова (Макарычева) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Шестаков Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Максим Евгеньевич

Отец ребёнка: Шестаков Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Евгений

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