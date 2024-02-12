Архипов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1922
Дата смерти05.08.1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1922
Отец: Архипов Василий
Мать: Архипова Прасковья
Рождение ребёнка
22.09.1948
Дочь: Архипова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Архипова Матюшонок Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
16.05.1950
Дочь: Богданова Нина Александровна
Мать ребёнка: Архипова Матюшонок Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
21.10.1951
Сын: Архипов Александр Александрович
Мать ребёнка: Архипова Матюшонок Елизавета Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1990