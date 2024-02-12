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Архипов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1922

Дата смерти

05.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1922

Отец: Архипов Василий

Мать: Архипова Прасковья

Рождение ребёнка
22.09.1948

Дочь: Архипова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Архипова Матюшонок Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
16.05.1950

Дочь: Богданова Нина Александровна

Мать ребёнка: Архипова Матюшонок Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
21.10.1951

Сын: Архипов Александр Александрович

Мать ребёнка: Архипова Матюшонок Елизавета Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Матюшонок Елизавета Михайловна

Смерть
05.08.1990
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