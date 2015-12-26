Аксенова (Габдеева) Мадина Сагитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Габдеева) Мадина Сагитовна

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Место рождения

Березники, город Березники, Пермский край

Дата рождения

20.01.1955

Дата смерти

26.12.2015

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

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Дети

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1979 г.р.
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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1955

Отец: Габдеев Сагит Галиахметович

Мать: Габдеева Малика Хабибулловна

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
?.11.1975

Муж: скрыто настройками приватности

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1979

Сын: Аксенов Александр Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
26.12.2015
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