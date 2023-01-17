- Февронья Семёновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Дочь: Бакулина Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Бакулин Тимофей Логинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Тимофей Логинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.
Сын: Бакулин Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Бакулин Тимофей Логинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Сын: Бакулин Никита Тимофеевич
Отец ребёнка: Бакулин Тимофей Логинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Дочь: Бакулина Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Бакулин Тимофей Логинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Тимофей Логинович
Смерть
Неизвестно