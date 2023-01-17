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- Февронья Семёновна

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Место рождения

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Дочь: Бакулина Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Бакулин Тимофей Логинович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Сын: Бакулин Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Бакулин Тимофей Логинович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Сын: Бакулин Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Бакулин Тимофей Логинович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Сын: Бакулин Никита Тимофеевич

Отец ребёнка: Бакулин Тимофей Логинович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Дочь: Бакулина Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Бакулин Тимофей Логинович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Сын: Бакулин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Бакулин Тимофей Логинович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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