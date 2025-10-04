(Колесова) Серафима Александровна
женский, родилась 23.05.1894 ст., Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
умерла 09.08.1895 ст., Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
ОтецКолесов Александр ЕмельяновичОколо 1862 ст. г.р.
МатьКолесова (Лыкина) Елизавета Георгиевна (Егоровна)Около 1869 ст. г.р.
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Рождение
23.05.1894 ст.
Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
Смерть
09.08.1895 ст.
Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
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