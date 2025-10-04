(Колесова) Серафима Александровна 23.05.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Колесова) Серафима Александровна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 23.05.1894 ст., Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд

умерла 09.08.1895 ст., Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд

Отец
Колесов Александр ЕмельяновичОколо 1862 ст. г.р.
Мать
Колесова (Лыкина) Елизавета Георгиевна (Егоровна)Около 1869 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1894 ст.

Отец: Колесов Александр Емельянович

Мать: Колесова (Лыкина) Елизавета Георгиевна (Егоровна)

Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд

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Смерть
09.08.1895 ст.
Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд

От острого желудочно-кишечного катарра https://yandex.ru/archive/catalog/4e41de32-1810-4b89-ad7f-16f924def585/324?center=1789+3083 https://yandex.ru/archive/catalog/9efaf180-fa74-44e9-9656-b47294de1765/539?center=1779+3348

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