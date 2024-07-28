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Енышев Кузьма Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

прадед
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Енышев Владимир Кузьмич

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Енышева Агафья Кузьминична

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
12.09.1906

Сын: Енышев Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1912

Сын: Енышев Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

деревня Скорынино Чкаловского района Горьковской области
Смерть
Неизвестно

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