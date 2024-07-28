Енышев Кузьма Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
прадед
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Енышева Агафья Кузьминична
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
12.09.1906
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1912
Сын: Енышев Павел Кузьмич
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
деревня Скорынино Чкаловского района Горьковской области
Смерть
Неизвестно