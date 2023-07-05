Праскева Леоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Минаевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Степан Минаевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Григорий Степанович
Отец ребёнка: Степан Минаевич
Смерть
Неизвестно