Шикунов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикунов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1983

Отец: Шикунов Николай Сергеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикунов Максим приемный сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикунов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шикунова Юля

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