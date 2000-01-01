Шикунов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1983
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1983
Отец: Шикунов Николай Сергеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шикунов Максим приемный сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шикунов Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шикунова Юля