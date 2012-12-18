Еремич (Павленко) Галина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремич (Павленко) Галина Евгеньевна

Место рождения

с. Загайново, Алтайский край

Дата рождения

13.01.1932

Дата смерти

18.12.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1932

Отец: Павленко Евшений

Мать: Павленко Анастасия

с. Загайново, Алтайский край
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремич Борис Михайлович

Ташкент
Рождение ребёнка
02.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремич Борис Михайлович

Ташкент
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепкин Константин Борисович

Отец ребёнка: Еремич Борис Михайлович

Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремич Борис Михайлович

Смерть
18.12.2012
Москва
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