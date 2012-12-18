Еремич (Павленко) Галина Евгеньевна
Место рожденияс. Загайново, Алтайский край
Дата рождения13.01.1932
Дата смерти18.12.2012
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1932
Отец: Павленко Евшений
Мать: Павленко Анастасия
с. Загайново, Алтайский край
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еремич Борис Михайлович
Ташкент
Рождение ребёнка
02.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еремич Борис Михайлович
Ташкент
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепкин Константин Борисович
Отец ребёнка: Еремич Борис Михайлович
Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.2012
Москва