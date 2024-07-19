Андреев Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1956
Отец: Андреев Николай Дмитриевич
Мать: Андреева Тамара
живет в коломне
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1979
Дочь: Архиреева Юлия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности