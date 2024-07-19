Андреев Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1956

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1956

Отец: Андреев Николай Дмитриевич

Мать: Андреева Тамара

живет в коломне
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.09.1979

Дочь: Архиреева Юлия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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