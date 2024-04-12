Селивёрстов Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивёрстов Павел Сергеевич

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Место рождения

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

27.12.1918

Дата смерти

28.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1918

Отец: Селивёрстов Сергей Андреевич

Мать: Селиверстова Дарья Ильинична

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
ГБУ «Государственный архив Пензенской области» в ответ на Ваш запрос сообщает, что в документах архивного фонда Отдела ЗАГС Правительства Пензенской области в книге актовых записей о рождении по Рам... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1937

Сын: Селивёрстов Юрий Павлович

Мать ребёнка: Назёмнова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
31.01.1939

Дочь: Самарина Валентина Павловна

Мать ребёнка: Назёмнова Ольга Васильевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
28.02.1943
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