Селивёрстов Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1918
Дата смерти28.02.1943
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1918
ГБУ «Государственный архив Пензенской области» в ответ на Ваш запрос сообщает, что в документах архивного фонда Отдела ЗАГС Правительства Пензенской области в книге актовых записей о рождении по Рам... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1937
Сын: Селивёрстов Юрий Павлович
Мать ребёнка: Назёмнова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
31.01.1939
Дочь: Самарина Валентина Павловна
Мать ребёнка: Назёмнова Ольга Васильевна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
28.02.1943