Лисицына (Мухина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицына (Мухина) Анна Андреевна

Место рождения

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.12.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1888

Отец: Мухин Андрей Филиппов

Мать: Авдеева Татьяна Акимова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.08.1916 ст.

Муж: не указан

ГА Астраханской области (ГААО), фонд №1106, опись №1, дело №104, стр. 8 https://yandex.ru/archive/catalog/f6d69b3b-c465-484e-8dd1-d5885896ccbf/8?
Смерть
Неизвестно

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