Лисицына (Мухина) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения07.12.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1888
Отец: Мухин Андрей Филиппов
Мать: Авдеева Татьяна Акимова
Бракосочетание
15.08.1916 ст.
Муж: не указан
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №1106, опись №1, дело №104, стр. 8 https://yandex.ru/archive/catalog/f6d69b3b-c465-484e-8dd1-d5885896ccbf/8?
Смерть
Неизвестно