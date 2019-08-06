Рогов Леонид Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогов Леонид Дмитриевич

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Место рождения

д. Починок

Дата рождения

23.03.1934

Дата смерти

06.08.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Починок
Рождение ребёнка
22.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-конструктор
Смерть
06.08.2019
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