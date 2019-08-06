Рогов Леонид Дмитриевич
Место рожденияд. Починок
Дата рождения23.03.1934
Дата смерти06.08.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Починок
Рождение ребёнка
22.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-конструктор
Смерть
06.08.2019