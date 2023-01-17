Каргин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каргин Иван Павлович
Мать: Каргина Нина Ильинична
Рождение ребёнка
21.01.1989
Сын: Каргин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Каргина Валентина Ивановна
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каргин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Каргина Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно