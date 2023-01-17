Каргин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргин Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каргин Иван Павлович

Мать: Каргина Нина Ильинична

Рождение ребёнка
21.01.1989

Сын: Каргин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Каргина Валентина Ивановна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Каргина Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каргина Валентина Ивановна

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