Калужинов Леонтий Маркович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1829
Сын: Калужинов Терентий Леонтьевич
Мать ребёнка: Калужинова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Калужинов Петр Леонтьевич
Мать ребёнка: Калужинова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: Калужинова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Калужинов Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Калужинова Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно