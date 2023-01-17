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Калужинов Леонтий Маркович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Калужинов Марк Савельевич

Мать: Калужинова Дарья Силовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Калужинов Терентий Леонтьевич

Мать ребёнка: Калужинова Ирина Васильевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Калужинов Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Калужинова Ирина Васильевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: Калужинова Ирина Васильевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Калужинов Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Калужинова Ирина Васильевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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