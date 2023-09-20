Курбанова Галина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбанова Галина Семеновна

Курбанова Галина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лавров Семен Романович

Мать: Лаврова Аксинья Евтеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбанов Эдуард Урдиханович

Отец ребёнка: Курбанов Урдихан Гаджимурадович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щетинин Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щетинин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерина Марина Урдихановна

Отец ребёнка: Курбанов Урдихан Гаджимурадович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.