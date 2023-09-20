Курбанова Галина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лавров Семен Романович
Мать: Лаврова Аксинья Евтеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбанов Эдуард Урдиханович
Отец ребёнка: Курбанов Урдихан Гаджимурадович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щетинин Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щетинин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерина Марина Урдихановна
Отец ребёнка: Курбанов Урдихан Гаджимурадович