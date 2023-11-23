Владимир Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Владимир Егорович (1753 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Павловского Романов-Борисоглебского уезда. Жена его Анна Иосифовна (1754-?), дочь священника Иосифа Яковлевича. О ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иосифова
Смерть
Неизвестно