Владимир Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимир Егорович (1753 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Павловского Романов-Борисоглебского уезда. Жена его Анна Иосифовна (1754-?), дочь священника Иосифа Яковлевича. О ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иосифова

Смерть
Неизвестно

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