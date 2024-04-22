Максим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Григорьевич

Место рождения

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.08.1826

Дата смерти

06.10.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1826

Отец: Григорий Герасимович

Мать: не указана

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.10.1845

Жена: Домна Алексеевна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1856

Дочь: Варвара Максимовна

Мать ребёнка: Домна Алексеевна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркурей Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.10.1856
Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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