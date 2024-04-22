Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения06.08.1826
Дата смерти06.10.1856
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1826
Отец: Григорий Герасимович
Бракосочетание
28.10.1845
Жена: Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
21.11.1856
Дочь: Варвара Максимовна
Мать ребёнка: Домна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркурей Максимович
Смерть
06.10.1856