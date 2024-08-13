Иванюшкина Софья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти02.04.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1901
Сын: Иванюшкин Арсений Стефанович
Отец ребёнка: Иванюшкин Степан Миронович
Рождение ребёнка
19.01.1903
Дочь: Иванюшкина (Любутова) Мария Стефановна
Отец ребёнка: Иванюшкин Степан Миронович
Рождение ребёнка
29.06.1905
Дочь: Иванюшкина (Любутова) Ольга Степановна
Отец ребёнка: Иванюшкин Степан Миронович
Смерть
02.04.1910