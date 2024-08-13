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Иванюшкина Софья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

02.04.1910

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1901

Сын: Иванюшкин Арсений Стефанович

Отец ребёнка: Иванюшкин Степан Миронович

Рождение ребёнка
19.01.1903

Дочь: Иванюшкина (Любутова) Мария Стефановна

Отец ребёнка: Иванюшкин Степан Миронович

Рождение ребёнка
29.06.1905

Дочь: Иванюшкина (Любутова) Ольга Степановна

Отец ребёнка: Иванюшкин Степан Миронович

Смерть
02.04.1910

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