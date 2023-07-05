Обухов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1873
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1873
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Обухова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Нина Владимировна
Мать ребёнка: Обухова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Обухов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Обухова Антонина Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1945