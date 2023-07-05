Обухов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1873

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1873

Отец: Обухов Михаил Степанович

Мать: Обухова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Обухова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Нина Владимировна

Мать ребёнка: Обухова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Обухов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Обухова Антонина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1945
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