Касьянова Анисья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова Анисья Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Семейкина Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Касьянов Андрей Семенович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Касьянова Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Касьянов Андрей Семенович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1902 ст.

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Касьянов Андрей Семенович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1903 ст.

Сын: Касьянов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Касьянов Андрей Семенович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Андрей Семенович

Смерть
Неизвестно
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