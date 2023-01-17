Касьянова Анисья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Семейкина Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Касьянов Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Касьянова Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Касьянов Андрей Семенович
Рождение ребёнка
06.01.1902 ст.
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Касьянов Андрей Семенович
Рождение ребёнка
15.05.1903 ст.
Сын: Касьянов Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Касьянов Андрей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно