Федяков Николай Алексиев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1910
Дочь: Федякова Анна Николаева
Мать ребёнка: Федякова Ольга Зиновьева
ГАСО ф6 о17 28-19 января деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновьева, оба православные Восприемники: дочь их девица Евдокия приписка: выдана справка
Рождение ребёнка
20.12.1911
Мать ребёнка: Федякова Ольга Зиновьева
ГАСО ф6 о17 20-23 декабря 1911г Петр Родители: деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновиева, оба православные Восприемники: дети их Михаил и дочь девица Евд... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1914
Мать ребёнка: Федякова Ольга Зиновьева
ГАСО ф6 о17 17-19 сентября 1914г Андрей Родители: Деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновиева, оба православные Восприемники: сын их Михаил и сестра девица... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Федякова Ольга Зиновьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федякова Ольга Зиновьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федякова Ольга Зиновьева
Смерть
Неизвестно