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Федяков Николай Алексиев

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1910

Дочь: Федякова Анна Николаева

Мать ребёнка: Федякова Ольга Зиновьева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 28-19 января деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновьева, оба православные Восприемники: дочь их девица Евдокия приписка: выдана справка
Рождение ребёнка
20.12.1911

Сын: Федяков Петр Николаев

Мать ребёнка: Федякова Ольга Зиновьева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 20-23 декабря 1911г Петр Родители: деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновиева, оба православные Восприемники: дети их Михаил и дочь девица Евд... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1914

Сын: Федяков Андрей Николаев

Мать ребёнка: Федякова Ольга Зиновьева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 17-19 сентября 1914г Андрей Родители: Деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновиева, оба православные Восприемники: сын их Михаил и сестра девица... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Федякова Ольга Зиновьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Михаил Николаев

Мать ребёнка: Федякова Ольга Зиновьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федякова Ольга Зиновьева

Смерть
Неизвестно
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