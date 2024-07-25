Бычкова (Николаева) Анастасия Капитоновна 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБычкова (Николаева) Анастасия Капитоновна

Бычкова (Николаева) Анастасия Капитоновна

avatar

Место рождения

Чесноково, Целинный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1899

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Николаев Капитон Васильевич

Мать: Николаева София

Чесноково, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
10.10.1919

Дочь: Шелковникова (Бычкова) Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович

Чесноково, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Бычков Аликандр (Леонид) Николаевич

Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Бычкова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Бычков Егор (Георгий) Николаевич

Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Бычкова (Сабурова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Бычков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Бычков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
19.12.1934

Сын: Бычков Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Бычков Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович

Смерть
1981
Осинники, Осинниковский, Кемеровская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.