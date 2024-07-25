Бычкова (Николаева) Анастасия Капитоновна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Николаев Капитон Васильевич
Мать: Николаева София
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1919
Дочь: Шелковникова (Бычкова) Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Бычков Аликандр (Леонид) Николаевич
Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Бычкова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бычков Егор (Георгий) Николаевич
Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Бычкова (Сабурова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Бычков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
19.12.1934
Сын: Бычков Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Бычков Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Бычков Николай Михайлович
Смерть
1981
Осинники, Осинниковский, Кемеровская область