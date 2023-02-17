Литвинов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950

Сын: Литвинов Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Литвинова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
08.02.1952

Сын: Литвинов Вячеслав Геннадьевич

Мать ребёнка: Литвинова Наталья Сергеевна

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