Литвинов Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Сын: Литвинов Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Литвинова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
08.02.1952
Сын: Литвинов Вячеслав Геннадьевич
Мать ребёнка: Литвинова Наталья Сергеевна