Черевашенко (Панасенко) Аграфена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черевашенко (Панасенко) Аграфена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1904

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1904

Отец: Панасенко Федор Игнатьевич

Мать: Панасенко (Мизина) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черевашенко Николай Александрович

Отец ребёнка: Черевашенко Александр Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черевашенко Александр Ефремович

Рождение ребёнка
13.01.1934

Дочь: Патерчук (Черевашенко) Евгения Александровна

Отец ребёнка: Черевашенко Александр Ефремович

Рождение ребёнка
19.08.1939

Сын: Черевашенко Юрий Александрович

Отец ребёнка: Черевашенко Александр Ефремович

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