Черевашенко (Панасенко) Аграфена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1904
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черевашенко Николай Александрович
Отец ребёнка: Черевашенко Александр Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1934
Дочь: Патерчук (Черевашенко) Евгения Александровна
Отец ребёнка: Черевашенко Александр Ефремович
Рождение ребёнка
19.08.1939
Сын: Черевашенко Юрий Александрович
Отец ребёнка: Черевашенко Александр Ефремович