Обезьянинов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1860
Отец: Обезьянинов Петр
Мать: (Савельева) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Константинова) Мария
Рождение ребёнка
27.10.1889
Сын: Обезьянинов Дмитрий
Мать ребёнка: (Константинова) Мария
Рождение ребёнка
26.05.1891
Дочь: Алифанова (Обезьянинова) Ирина
Мать ребёнка: (Константинова) Мария
Рождение ребёнка
27.09.1892
Сын: Обезьянинов Сергей
Мать ребёнка: (Константинова) Мария
Рождение ребёнка
14.07.1902
Сын: Обезьянинов Владимир
Мать ребёнка: (Константинова) Мария
Смерть
Неизвестно