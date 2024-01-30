Обезьянинов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обезьянинов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1860

Отец: Обезьянинов Петр

Мать: (Савельева) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Константинова) Мария

Рождение ребёнка
27.10.1889

Сын: Обезьянинов Дмитрий

Мать ребёнка: (Константинова) Мария

Рождение ребёнка
26.05.1891

Дочь: Алифанова (Обезьянинова) Ирина

Мать ребёнка: (Константинова) Мария

Рождение ребёнка
27.09.1892

Сын: Обезьянинов Сергей

Мать ребёнка: (Константинова) Мария

Рождение ребёнка
14.07.1902

Сын: Обезьянинов Владимир

Мать ребёнка: (Константинова) Мария

Смерть
Неизвестно

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