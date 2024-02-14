Тазиева (Нуретдинова) Нагар Жалалтдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тазиева (Нуретдинова) Нагар Жалалтдиновна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нуретдинов Жалалтдин

Мать: Нуретдинова (Нуретдинова) Марьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахитова (Тазиева) Танзиля Гильметдиновна

Отец ребёнка: Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)

Рождение ребёнка
28.03.1927

Дочь: Заманова (Тазиева) Насима Гильметдиновна

Отец ребёнка: Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)

Рождение ребёнка
14.07.1929

Дочь: Хайруллина (Тазиева) Аклима Гильметдиновна

Отец ребёнка: Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)

Рождение ребёнка
10.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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