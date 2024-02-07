Борбашкын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борбашкын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минчеймаа Борбашкыновна

Мать ребёнка: Чингисмаа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаа Кара-оол Борбашкынович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минчеймаа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарыг Камаа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балчиймаа

Мать ребёнка: Чингисмаа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минчеймаа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Камаа Кара-оол Борбашкынович

Мать ребёнка: Чингисмаа

Смерть
Неизвестно

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