Оленин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленин Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1900

Дата смерти

14.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1900

Отец: Аленин Петр Митрофанович

Мать: Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
14.07.1930

Сын: Аленин Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оленин Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оленин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.09.1973
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