Оленин Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1900
Дата смерти14.09.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1900
Отец: Аленин Петр Митрофанович
Мать: Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
14.07.1930
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оленин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.09.1973