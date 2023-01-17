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Усков Виктор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Усков Степан Григорьевич

Мать: Ускова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
05.07.1970

Сын: Усков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Ускова Татьяна Павловна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ускова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усков Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Ускова Татьяна Павловна

Смерть
2002
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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