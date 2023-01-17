Усков Виктор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Усков Степан Григорьевич
Мать: Ускова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
05.07.1970
Мать ребёнка: Ускова Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ускова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усков Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Ускова Татьяна Павловна
Смерть
2002