Ефремов Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Ефремов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Воронцова-Воронец Ефимья Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Воронцова-Воронец Ефимья Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ефремов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Воронцова-Воронец Ефимья Ивановна
Смерть
1943