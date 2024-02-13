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Ефремов Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Ефремов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ефремов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Воронцова-Воронец Ефимья Ивановна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Ефремов Адам Андреевич

Мать ребёнка: Воронцова-Воронец Ефимья Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ефремов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Воронцова-Воронец Ефимья Ивановна

Смерть
1943

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