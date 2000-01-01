Шипицына Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Акулина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Шипицын Антон Матвеевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена Антоновна

Отец ребёнка: Шипицын Антон Матвеевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Устинья Антоновна

Отец ребёнка: Шипицын Антон Матвеевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шипицын Иван Антонович

Отец ребёнка: Шипицын Антон Матвеевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Шипицын Антон Матвеевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
?.08.1850

Дочь: Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Шипицын Антон Матвеевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Антон Матвеевич

Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
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