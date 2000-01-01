Шипицына Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Шипицын Антон Матвеевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена Антоновна
Отец ребёнка: Шипицын Антон Матвеевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Устинья Антоновна
Отец ребёнка: Шипицын Антон Матвеевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Шипицын Антон Матвеевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Шипицын Антон Матвеевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
?.08.1850
Дочь: Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Шипицын Антон Матвеевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол