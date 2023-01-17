Блинникова (Шестакова) Агафия Евдокимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сообщение о свадьбе (оглашение)
07.01.1733
Рождение ребёнка
1735
Сын: Блинников Лаврентий Михайлович
Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич
Рождение ребёнка
1737
Сын: Блинников Василей Михайлович
Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич
Рождение ребёнка
1738
Сын: Блинников Никита Михайлович
Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Кирилова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Блинников Аксен Михайлович
Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Блинников Козма Михайлович
Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.02.1749
Сын: Блинников Феодор Михайлович
Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Блинников Макар Михайлович
Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Блинников Евдоким Михайлович
Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно