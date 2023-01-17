Блинникова (Шестакова) Агафия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинникова (Шестакова) Агафия Евдокимовна

Блинникова (Шестакова) Агафия Евдокимовна

avatar

Место рождения

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Сообщение о свадьбе (оглашение)
07.01.1733

Муж: Блинников Михайло Игнатьевич

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1735

Сын: Блинников Лаврентий Михайлович

Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич

Рождение ребёнка
1737

Сын: Блинников Василей Михайлович

Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич

Рождение ребёнка
1738

Сын: Блинников Никита Михайлович

Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Кирилова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Блинников Аксен Михайлович

Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Блинников Козма Михайлович

Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич

Рождение ребёнка
08.02.1749

Сын: Блинников Феодор Михайлович

Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Блинников Макар Михайлович

Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Блинников Евдоким Михайлович

Отец ребёнка: Блинников Михайло Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинников Михайло Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close