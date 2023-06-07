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Первакова Аграфена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Василий Козьмин

Мать: Мария Константинова

Рождение ребёнка
1698

Сын: Перваков Савва Ерофеев

Отец ребёнка: Перваков Ерофей Ануфриев

Рождение ребёнка
1705

Сын: Перваков Филипп Ерофеев

Отец ребёнка: Перваков Ерофей Ануфриев

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Прасковья Ерофеева

Отец ребёнка: Перваков Ерофей Ануфриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перваков Ерофей Ануфриев

Смерть
Неизвестно
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