Первакова Аграфена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Василий Козьмин
Мать: Мария Константинова
Рождение ребёнка
1698
Отец ребёнка: Перваков Ерофей Ануфриев
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Перваков Ерофей Ануфриев
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Прасковья Ерофеева
Отец ребёнка: Перваков Ерофей Ануфриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно