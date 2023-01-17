Рыдзелев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 01.01.1847 по 1865
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Найдена запись в ГАКК 353/1/1463 «Дело полкового правления 1 бригады о доставлении наказному атаману Кубанского казачьего войска именных списков всем нижним чинам выслужившим 15 летний срок по Высочай... Показать все
Смерть
Неизвестно