Рыдзелев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыдзелев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 01.01.1847 по 1865
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Найдена запись в ГАКК 353/1/1463 «Дело полкового правления 1 бригады о доставлении наказному атаману Кубанского казачьего войска именных списков всем нижним чинам выслужившим 15 летний срок по Высочай... Показать все
Смерть
Неизвестно
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