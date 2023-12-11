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Юхновец Ксения Максимовна
Юхновец Ксения Максимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Пол
Женский
Отец
Юхновец Максим Игнатьевич
1870 г.р.
Мать
Юхновец Матрёна
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Юхновец Максим Игнатьевич
Мать:
Юхновец Матрёна
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