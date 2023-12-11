Юхновец Ксения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юхновец Ксения Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Юхновец Максим Игнатьевич

Мать: Юхновец Матрёна

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