Аллабердин (Багаутдинова) Дине
женский, родилась 1842, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецИсенгулов Багаутдин1818 г.р.
МатьИсенгулов (Багаутдинова) Гульзямал1818 г.р.
Супруги
Аллабердин Исмагил1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аллабердин Исмагил
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно