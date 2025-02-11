Аллабердин (Багаутдинова) Дине 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Аллабердин (Багаутдинова) Дине

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1842, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Исенгулов Багаутдин1818 г.р.
Мать
Исенгулов (Багаутдинова) Гульзямал1818 г.р.
Супруги
Аллабердин Исмагил1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Исенгулов Багаутдин

Мать: Исенгулов (Багаутдинова) Гульзямал

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аллабердин Исмагил

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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