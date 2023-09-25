(Лазарева) Мария
Место рождения
Дата рождения01.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1994
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.2016
Муж: Фролов Антон Юрьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.02.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Антон Юрьевич
Рождение ребёнка
10.12.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Антон Юрьевич