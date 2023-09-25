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(Лазарева) Мария

Место рождения

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.12.1994

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1967 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1994

Отец: Лазарев Иван Иванович

Мать: Лазарев (Пантелейко) Людмила Ивановна

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
Неизвестно
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
06.11.2016

Муж: Фролов Антон Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.02.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Антон Юрьевич

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.12.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Антон Юрьевич

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

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