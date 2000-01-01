Солдатова Анна Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Анна Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Хвостов Левонтий Иванов

Мать: Хвостова ?

Рождение ребёнка
1827

Сын: Солдатов Григорий Федоров

Отец ребёнка: Солдатов Федор Герасимов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Василиса Федорова

Отец ребёнка: Солдатов Федор Герасимов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ксения Федорова

Отец ребёнка: Солдатов Федор Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Федор Герасимов

Смерть
Неизвестно
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