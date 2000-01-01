Солдатова Анна Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Отец: Хвостов Левонтий Иванов
Мать: Хвостова ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Солдатов Григорий Федоров
Отец ребёнка: Солдатов Федор Герасимов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Василиса Федорова
Отец ребёнка: Солдатов Федор Герасимов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ксения Федорова
Отец ребёнка: Солдатов Федор Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно